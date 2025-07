Matera, omaggio al pittore Angelo Brando. I dettagli

In occasione del 70° anniversario della morte del pittore Angelo Brando, la Galleria Ferrara, in collaborazione con il Museo per la Fotografia Contemporanea Pino Settanni, presenta la mostra antologica “Gruppo di famiglia in un interno”, un omaggio sentito e approfondito a una delle figure più significative della pittura italiana del primo Novecento.

L’esposizione, che gode del patrocinio del Comune di Matera, dell’Università degli Studi della Basilicata e del Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale dell’UNIBAS, è realizzata con il supporto dei progetti PNRR Tech4YOU P.P. 4.1.2 e SuperScienceMe – Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici.

La mostra – curata da Mariadelaide Cuozzo (Università degli Studi della Basilicata) e da Michele Saponaro (già Direttore di Palazzo De Lieto – Pinacoteca Angelo Brando di Maratea) – è stata allestita nella Galleria Ferrara, all’interno dello storico Palazzo Viceconte (Via San Potito, 8 – Matera).

In esposizione oltre quaranta opere provenienti dalla collezione privata degli eredi dell’artista che raccontano l’evoluzione stilistica e la ricchezza culturale di Brando: dall’eredità dei maestri dell’Ottocento napoletano al dialogo con il realismo europeo e le ricerche luministiche degli Impressionisti, fino al confronto con i contemporanei napoletani come Irolli, Galante e Scoppetta.

“Le opere in mostra – scrive la prof.ssa Cuozzo – testimoniano un universo pittorico ricco di riferimenti, in cui convivono eleganza, introspezione e una luce domestica che avvolge volti e ambienti con grazia e intensità”.

Questa mostra rappresenta la prima tappa di un più ampio progetto espositivo in via di definizione con il Comune di Maratea, città natale dell’artista, dove dal 2019 è attiva la Pinacoteca Angelo Brando presso Palazzo De Lieto.

A settembre è prevista una seconda esposizione, pensata per coinvolgere il mondo della scuola, in particolare il Liceo Artistico “Giovanni Paolo II”.

L’iniziativa punta a costruire un ponte culturale tra Matera e Maratea, due città simbolo della Basilicata, unite nel nome dell’arte e della valorizzazione del territorio.

Un gemellaggio ideale tra la “Città dei Sassi” e la “Perla del Tirreno”, che celebra l’incontro tra terra e mare attraverso la memoria e la bellezza dell’opera di Angelo Brando. La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto.