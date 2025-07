Basilicata: sequestro di eroina e crack. Ecco l’azione dei Carabinieri

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza prosegue il suo incisivo e continuo impegno nella prevenzione e nel contrasto alle sostanze stupefacenti sul territorio.

Questa azione operativa è una priorità strategica volta a tutelare la salute pubblica e a salvaguardare, in particolare, le fasce più vulnerabili della popolazione, come i giovani, maggiormente esposti ai pericoli legati all’uso e allo spaccio di droghe.

Nel fine settimana appena trascorso, nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio e di vigilanza sui principali snodi viari e luoghi di aggregazione, i Carabinieri della Stazione di Balvano hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di due persone, un 43enne e un 29enne residenti in provincia.

L’attenzione dei militari dell’Arma è stata destata da un furgone di colore bianco il cui conducente, all’ALT imposto per un controllo di routine, ha assunto subito un atteggiamento di insofferenza ed evidente impazienza.

Questo ha spinto gli uomini della Benemerita a procedere ad un’accurata perquisizione personale del conducente e del passeggero a bordo nonché dello stesso veicolo.

L’attività di ricerca ha consentito di rinvenire un marsupio, nascosto tra il sedile del conducente e quello del passeggero, al cui interno erano custodite 26 dosi di eroina, per un peso complessivo di 30 grammi, e un ulteriore involucro contenente 1 grammo di crack.

Lo stupefacente è stato immediatamente repertato e posto sotto sequestro. Conducente e passeggero, dopo essere stati condotti presso gli uffici della locale Stazione Carabinieri per le formalità di rito, sono stati dichiarati in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria potentina.

Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti degli indagati, per i quali si ribadisce la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, la misura cautelare dell’obbligo di dimora, presentazione quotidiana alla P.G. e permanenza domiciliare nella fascia oraria notturna.

I vertici del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ribadiscono che l’azione di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti rappresenta un pilastro fondamentale dell’attività istituzionale dell’Arma.

L’operato odierno testimonia la costante e capillare presenza sul territorio, finalizzata a reprimere tali fenomeni criminali, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.