Matera, Calcio a 5: serata fantastica la finale del Torneo “Maria Santissima della Bruna”. Ecco le foto

La grande attesa per la finale del 30° Torneo “Maria Santissima della Bruna” di calcio a 5, organizzato dal Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano, è stata premiata da una serata fantastica.

Spettacolo in campo, sia sportivo che artistico, e grande entusiasmo sugli spalti gremiti sia dentro, che fuori dalle reti di recinzione della struttura sportiva della Parrocchia di San Giacomo.

Oltre il migliaio gli spettatori assiepati in ogni angolo della struttura e non solo, quelli che hanno assistito ad una sfida dall’altissimo tasso di agonismo e tatticismo, pronta a regalare emozioni in ogni momento ed a decretare la vincitrice, la Essedì Virtus Matera Tecnav, solamente dopo la lotteria dei calci di rigore.

In fase di presentazione, spazio agli ospiti del Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano, con in testa la delegazione del Comitato Festa Patronale, Nicola Spagnuolo e Daniele Taccardi, che hanno donato i gagliardetti del Comitato alle due squadre finaliste.

In campo anche il consigliere comunale e presidente del Consiglio comunale pro tempore, Donato Braia e l’assessore allo sport di Matera, Giuliano Paterino, e il Comandante della Polizia Locale, Paolo Milillo.

Assieme ai rappresentanti delle Istituzioni sportive, il delegato Coni Basilicata, Angelo Rubino al presidente e vice presidente del Comitato Csi di Melfi, Gerardo Quaratiello e Roberto Zollo. Prima del fischio d’inizio le performance organizzate e realizzate grazie all’impegno della Be Sound di Carlo Iuorno, sponsor della finale con Paolo Moretti che ha presentato la sua “Metaponto” e Mario Montemurro che ha intonato l’inno di Mameli con le squadre schierate in campo, dopo il consueto ingresso trionfale. Come per tutto il torneo, anche la finale è stata trasmessa in diretta sui canali social del CSI Matera grazie al lavoro di The Mag e Sport On Fire, che hanno realizzato la diretta del match con la cronaca di Antonio Mutasci, le interviste da bordo campo di Alessandro Savino e l’accurata regia di Antonio Galetta.

Nell’intervallo, altra performance offerta da Be Sound con Francesco Milillo che ha interpretato “Sally” di Vasco Rossi.

Partite con grande tatticismo e voglia di non farsi superare, le squadre giocano un calcio a cinque fatto di possesso palla e pochi acuti fino al 6′, quando Agostino Perrone, uno dei due capocannonieri della manifestazione, fa valere il suo senso del gol e porta in vantaggio i suoi.

La scossa per la Essedì Virtus Matera Tecnav non arriva e il possesso palla degli avversari non scalfisce la difesa de La Murgia.

Ci vuole un’invenzione di Osvaldo Stigliano per siglare l’1-1 al 17′.

Si chiude in parità la prima frazione.

Nella ripresa dopo due minuti è il solito Agostino Perrone a ribadire in rete un’incursione di Bitetti, per il nuovo vantaggio della squadra di mister Caramia.

Ma ci pensa Pablo Gambetta a rimettere in equilibrio il match da lontano all’8′ della ripresa.

Pochi minuti e il blitz del solito Agostino Perrone crea l’occasione di un nuovo vantaggio per i suoi, prova lo scavetto a tu per tu con Silvio Salerno, che respinge, ma arriva Lovecchio in corsa a correggere al 10′ la palla in rete.

Da questo momento in poi i viola di mister Ciurria attaccano a testa bassa, mentre La Murgia difende a testa bassa il risicato vantaggio.

Antonio Bozza alta la saracinesca e disinnesca anche i tiri liberi avversari, ma all’ultimo secondo, una nuova occasione dai dieci metri, premia Gambetta che al 29′ realizza da tiro libero il gol del pareggio che chiude la sfida. Si va al tempo supplementare di 5′, nel quale c’è un’altra grande occasione dai dieci metri per la Essedì Virtus Matera Tecnav che questa volta lo stesso Gambetta calcia alto.

Passata la paura, La Murgia controlla negli ultimi istanti e si va ai calci di rigore.

E’ sfida dai cinque metri, con Silvio Salerno che si erge a baluardo insuperabile respingendo i tiri di Pietracito e Bitetti; mentre dall’altra parte Bozza neutralizza il tiro di Marinaro, ma non basta, il gol di Fabio Grassani chiude la sfida sul 7-5 totale (3-3 i tempi regolamentari).

Tanti i premi assegnati, come sempre, dall’organizzazione del Centro Sportivo Italiano e dal presidente del Comitato di Matera Lorenzo Calia, assieme ai suoi collaboratori Nino e Eustachio Di Cuia, Cosimo Ambrosecchia, Vito Loschiavo, e tanti altri.

Nell’ordine assegnati: Premio fair play “Don Franco Taccardi” a LC Team Ecosistema Fratelli Nuzzi; Miglior gesto tecnico “Antonio Vitulli” a Cristian Andrisani di Icona Casa; Premio terza classificata ex aequo: PSG (Frutteria Padula, Tabaccheria Sassone e Autocarrozzeria G3) e Agenzia La Lucana Central Frutta F.lli Di Lena; Premio capocannoniere ex aequo ad Agostino Perrone di La Murgia e a Simone Fatiguso del Team Vito Chimenti; Premio miglior portiere a Carlo Stigliano della Giorgialongo Costruzioni; Premio miglior giocatore del torneo a Silvio Salerno della Essedi Virtus Matera Tecnav. Premi speciali e di ringraziamento oltre alle cariche Istituzionali intervenute, anche per Carlo Iuorno e la sua Be Sound; Alessandro Savino, Antonio Mutasci e Antonio Galetta per The Mag e Sport On Fire. Non resta che augurare una buona estate a tutti e dare appuntamento al prossimo anno.

IL TABELLINO DELLA SFIDA FINALE

Essedì Virtus Matera Tecnav-La Murgia 7-5 dopo i calci di rigore (pt 1-1, 3-3 dts)

Essedì Virtus Matera Tecnav: Salerno, Buono, Calbi, Giurria, Conterosito, Contini L., Contini V., Gambetta, Grassani Daniele, Grassani Fabio, Marinaro, Orlando, Ruggieri, Santeramo, Stigliano, Taccardi. All. Ciurria e Ruggieri

La Murgia: Bozza, Bitetti, Caramia Michele 1, Caramia Michele, Clemente, Lombardi, Lovecchio, Malizia, Palmisano, Perrone Agostino, Perrone Arcangelo, Pietracito, Russo, Scarati, Vacca. All. Caramia

Arbitri: Francesco Calia e Leonardo d’Agostino. Terzo arbitro: Cosimo Ambrosecchia.

Marcatori: 6′ pt Agostino Perrone (LM), 17′ pt Stigliano (EVMT), 3′ st Agostino Perrone (LM), 8′ st Gambetta (EVMT), 10′ st Lovecchio (LM), 29′ st Gambetta TL (EVMT).

Note: Sequenza rigori: Contini (Essedì Virtus Matera Tecnav): gol; Arcangelo Perrone (La Murgia): gol; Gambetta (Essedì Virtus Matera Tecnav): gol; Pietracito (La Murgia): parato; Stigliano (Essedì Virtus Matera Tecnav): gol; Bitetti (La Murgia): parato; Marinaro (Essedì Virtus Matera Tecnav): parato; Agostino Perrone (La Murgia): gol; Grassani Fabio (Essedì Virtus Matera Tecnav): gol.

Ecco le foto.