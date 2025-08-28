Matera: nominati il Capo di Gabinetto e il Portavoce dell’Amministrazione. Ecco di chi si tratta

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti rende noto di aver firmato il decreto relativo alla nomina della squadra di staff.

A ricoprire il ruolo di Capo di Gabinetto sarà Maria Rita Iaculli, che ha svolto attività lavorativa per il Ministero degli Interni ed è stata commissario prefettizio in diverse città, tra cui anche Matera, dove ha ricoperto il ruolo di Sub Commissario nell’ultima gestione commissariale.

Il ruolo di Portavoce sarà ricoperto da Giovanni Veglia, giornalista pubblicista di comprovata esperienza, che si occuperà della gestione dell’informazione istituzionale e dei rapporti con gli organi di informazione e i cittadini.

Con queste scelte, il Sindaco intende rafforzare l’efficienza e la trasparenza dell’azione amministrativa, garantendo al tempo stesso un migliore coordinamento istituzionale e una comunicazione più chiara e diretta con i cittadini.

“La composizione degli uffici di staff ai sensi dell’art. 90 TUEL è un passaggio fondamentale per supportare il Sindaco e la Giunta nel garantire efficienza e qualità dei rapporti con le Istituzioni, con i cittadini e con gli uffici, e al fine di attuare il programma amministrativo.

Sono state individuate persone di comprovata e indiscussa professionalità e competenza.

Con le nomine del Capo di Gabinetto e del Portavoce, il Comune potrà contare su un supporto organizzativo e comunicativo solido ed efficace.

Sono certo che con questo gruppo di lavoro potremo affrontare al meglio le sfide che ci attendono, con l’obiettivo di avvicinare le istituzioni ai cittadini e di rispondere con concretezza ai loro bisogni, senza mai derogare sulla volontà di raggiungere gli obiettivi ambiziosi di una città come Matera, Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”.