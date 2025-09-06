Matera: “Lo stato della Statale 7 è semplicemente indecente”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del consigliere regionale Roberto Cifarelli:

“Lo stato in cui versa la Strada Statale 7 è semplicemente indecente.

Gli automobilisti, quotidianamente, sono costretti a guidare come se fossero sulle montagne russe, con buche, avvallamenti e veri e propri salti che rendono la percorrenza pericolosa e snervante soprattutto nel tratto da Matera Sud fino all’incrocio con la ex SS175 per Metaponto.

E se pensiamo ai motociclisti, la situazione diventa ancora più drammatica: basta un tratto dissestato per trasformare un normale spostamento in un rischio altissimo per l’incolumità personale.

Chi ha il compito deve monitorare costantemente le condizioni della statale e attivare gli interventi di manutenzione.

La sicurezza dei cittadini non può essere affidata al caso.

Per questo annuncio che presenterò un’interrogazione urgete in Consiglio Regionale, per chiedere alla Giunta e agli uffici competenti di chiarire chi abbia la responsabilità di vigilare e soprattutto di programmare e finanziare immediatamente gli interventi necessari.

La SS7 è la strada che registra i più alti volumi di traffico della Basilicata ed andrebbe trasformata a quattro corsie, ma non si hanno più notizie in tal senso.

Pertanto non è possibile tollerare ancora a lungo una situazione che mette a rischio la vita di chi percorre quella strada ogni giorno, e soprattutto di notte.

È tempo che la Regione faccia la propria parte, pretendendo risposte e soluzioni immediate dagli enti gestori”.