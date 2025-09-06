Aliano, addio alla prima Sindaca della Basilicata: ecco il cordoglio

Il sindaco, Luigi De Lorenzo, e l’amministrazione comunale di Aliano esprimono profondo cordoglio per la scomparsa della già sindaca Maria Ippolita Santomassimo, prima donna a ricoprire tale carica in paese e nella regione Basilicata:
“La sua figura “lascerà un’impronta indelebile nella nostra comunità, per il suo impegno e la sua dedizione al servizio pubblico.
Riconosciamo nella sua amministrazione -spiega De Lorenzo – la capacità di guidare la nostra città con passione e determinazione, lasciando un’eredità che continueremo a portare avanti.
La sua memoria rimarrà sempre con noi e ci ispirerà a costruire un futuro migliore per Aliano”.
Il sindaco e l’Amministrazione Comunale esprimono le più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Maria Ippolita Santomassimo.