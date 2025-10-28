Matera, le idee di queste donne pronte a trasformarsi in opportunità di impiego: il progetto

Si terrà giovedì 30 ottobre alle ore 10:00, presso la Sala Mandela del Comune di Matera, il seminario conclusivo del progetto “Women in Action”, promosso dall’Associazione Mondi Lucani ETS in partenariato con l’Associazione Fatti non Foste APS, Circolo Culturale Sandro Pertini ODV, Io Sto con Te ODV.

Finanziato dalla Regione Basilicata nell’ambito dei progetti di rilevanza locale previsti dall’art. 72 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il progetto è stato realizzato e con il coinvolgimento del comune di Matera e di 14 comuni rientranti nel Piano Sociale Ambito Bradanica Medio Basento con il comune di Irsina ente capofila.

Sono state 15 le donne lucane tra i 18 e i 60 anni protagoniste di un percorso di formazione, orientamento e crescita personale e professionale, finalizzato all’elaborazione di idee imprenditoriali e all’inserimento nel mondo del lavoro.

Donne con esperienze e formazione diverse, accomunate dalla volontà di riscoprire sé stesse, acquisire strumenti concreti e contribuire allo sviluppo del proprio territorio.

Durante l’evento, saranno le stesse beneficiarie a raccontare il loro cammino, i risultati raggiunti e come le loro idee si siano trasformate in business plan pronti per la candidatura a bandi pubblici o in opportunità di impiego.

L’iniziativa offrirà anche uno spunto di riflessione sul ruolo delle donne nelle comunità locali e sulla necessità di creare spazi e politiche di reale inclusione e partecipazione facendo emergere bisogni e criticità rilevati durante il progetto.

La conferenza è aperta alla stampa, alle istituzioni, a tutti i cittadini e agli attori del Terzo Settore.

