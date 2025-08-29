Matera: “Irrisolta la questione dell’assistenza scolastica agli alunni diversamente abili”. La denuncia

“Con l’avvio del nuovo anno scolastico resta irrisolta a Matera la questione dell’assistenza scolastica agli alunni diversamente abili.

Nonostante l’impegno degli uffici comunali, la situazione non ha registrato alcun miglioramento: le risorse continuano a mancare e le ore di servizio, già ridotte nei mesi scorsi, non potranno essere incrementate“.

È quanto dichiarano i Consiglieri Comunali di Azione Angelo Lapolla, Adriana Violetto e Roberto Suriano:

“Questa condizione rischia di compromettere il diritto all’inclusione e alla piena partecipazione alla vita scolastica di tanti ragazzi e ragazze che necessitano di un supporto specialistico quotidiano.

Le famiglie sono ancora una volta lasciate nell’incertezza, senza alcuna garanzia sul futuro immediato”.

Secondo i Consiglieri, la responsabilità è chiaramente politica:

“L’amministrazione comunale e l’assessore competente della giunta Bennardi avevano promesso di reperire nuove coperture economiche, ma a oggi la nuova Amministrazione in carica non ha prodotto alcun atto concreto.

Si continua a parlare senza assumere decisioni, mentre settembre è arrivato e le scuole aprono i battenti”.

Per Azione Matera, questa inerzia è inaccettabile:

“L’assistenza scolastica agli alunni diversamente abili non è un costo da tagliare, ma un investimento in civiltà e uguaglianza.

La politica ha il dovere di garantire diritti fondamentali e non può permettersi di lasciare indietro i più fragili.

Chiediamo all’amministrazione comunale di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità.

Basta con gli annunci: è tempo di agire subito, trovando le risorse necessarie per restituire dignità alle famiglie e agli studenti”.