Matera, il Madonna delle Grazie apre occhi sul glaucoma: 45 controlli gratuiti ed emergenze scovate!

Si è conclusa all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera l’Open Day per la Settimana Mondiale del Glaucoma.

Durante la mattinata 45 persone si sono sottoposte gratuitamente ad un controllo gratuito per la diagnosi precoce del Glaucoma.

A ringraziare il personale sanitario che volontariamente ha dato vita a questa iniziativa promossa dall’Unita Operativa di Oculistica è stato il Direttore Sanitario dell’ASM, Andrea Gigliobianco che ha sottolineato il valore della prevenzione e della diagnosi precoce.

Su tutte le persone sottoposte a controllo sono emersi due casi critici che saranno sottoposti ad ulteriori approfondimenti diagnostici per scongiurare l’evolversi della malattia.