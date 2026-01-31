Matera, giunta itinerante nel Borgo Venusio: un momento di ascolto dei residenti e condivisione di interventi concreti per una migliore qualità della vita

Prosegue il percorso di ascolto e vicinanza ai quartieri della città promosso dall’Amministrazione comunale di Matera.

Nella giornata di ieri, il sindaco Antonio Nicoletti, insieme agli assessori della Giunta comunale, ha fatto tappa nel Borgo Venusio per una nuova seduta di giunta itinerante, occasione preziosa di confronto diretto con il territorio e con i cittadini.

Nel corso della visita sono emerse diverse criticità legate allo stato delle strade, alla viabilità e alla sicurezza dei luoghi, problematiche segnalate con chiarezza dai residenti e riscontrate direttamente dagli amministratori durante il sopralluogo.

In particolare, l’attenzione si è concentrata sulle condizioni del manto stradale, sulla necessità di una migliore organizzazione della mobilità e sull’urgenza di interventi mirati per garantire maggiore sicurezza a pedoni e automobilisti.

La giunta ha raccolto le istanze dei cittadini, ascoltando bisogni, segnalazioni e proposte, con l’obiettivo di trasformare le criticità emerse in azioni concrete, capaci di incidere positivamente sulla vita quotidiana della comunità del Borgo.

“Con la giunta itinerante torniamo operativi nel nostro ascolto del territorio – ha dichiarato il sindaco Nicoletti –. La nostra presenza nei quartieri e nei borghi ci permette di vedere con i nostri occhi i problemi, raccogliere le esigenze dei cittadini e lavorare per dare risposte concrete.

Strade, gestione del patrimonio pubblico, verde e sicurezza sono temi centrali per la qualità della vita e rappresentano una priorità della nostra azione amministrativa.

Il confronto diretto con i residenti del Borgo Venusio ci consentirà di programmare interventi mirati e più efficaci”.

Sulla stessa linea l’assessora ai Borghi e alle Periferie Stefania Draicchio, che ha sottolineato l’importanza di una presenza costante dell’Amministrazione nelle realtà periferiche della città.

“I borghi rappresentano una parte fondamentale dell’identità e della vita di Matera.

Attraverso le giunte itineranti vogliamo rafforzare il legame con queste comunità, ascoltare i cittadini e intervenire in modo puntuale sulle criticità segnalate. Il confronto diretto – conclude l’Assessora Draicchio – ci consente di programmare interventi più efficaci e rispondenti ai reali bisogni del territorio”.

L’Amministrazione comunale conferma così la volontà di rafforzare il dialogo con i cittadini, rendendoli parte attiva dei processi decisionali e costruendo, attraverso l’ascolto e la presenza sul territorio, una Matera più sicura e attenta alle esigenze di tutte le sue comunità.