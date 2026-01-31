Nuova sfida per i ragazzi della Pielle Matera Basket: in bocca al lupo

La Pielle Matera Basket torna a calcare il parquet del PalaSassi questa sera con palla a due prevista per le 18.30.

Ospite per la 15° giornata di Divisione Regionale 1 Puglia la Nuova Virtus Corato di coach Carnicella, reduce dal successo casalingo contro Trani. La compagine pugliese arriva a Matera carica dei suoi 20 punti conquistati, frutto di dieci vittorie e sole quattro sconfitte accumulate sino ad ora.

Arriva un roster preparato e esperto, con tanti atleti sopra i trent’anni e conoscitori della categoria. Trascinati dal play Stefano Liso e dal centro Raffaele Mazzilli, ma non solo. Un roster che ha almeno dieci giocatori in grado di colpire regolarmente e di partecipare ad un gioco di squadra che sino ad ora ha premiato i virtussini.

Dall’altra parte la Pielle Matera non ha mai mollato sino a questo momento.

A parte un paio di passaggi a vuoto nel mese di dicembre, dovuti ad un accumularsi di infortuni e defezioni che hanno ristretto all’osso il roster a disposizione di coach Ciccio Losito, la squadra materana ha venduto cara la pelle, facendo soprattutto del PalaSassi il proprio fortino (14 punti frutto di 7 vittorie e 7 sconfitte). Giocare davanti al pubblico amico ha dato sempre una carica diversa e positiva a capitan Innocenzo Vignola e compagni.

“Giocare in casa è sempre più bello. Si ha il pubblico dalla propria parte, si sente la voglia di conquistare punti e giocare sino all’ultimo per portare a casa le vittorie. Certo è ciò che in questa stagione ci sta riuscendo meglio – ammette il capitano della Pielle Matera Basket –.

Dall’altra parte però, non bisogna mai dimenticare che questo campionato sta risultando molto equilibrato, ed ogni partita può fare la differenza”.

Guardare avanti con decisione e provare a strappare qualche punto lontano da casa resta uno degli obiettivi della stagione, e comunque la crescita del gruppo è stata evidente. “Abbiamo costruito una squadra molto solida e ben amalgamata in ogni zona del campo. Forse abbiamo poca fisicità rispetto a tante altre compagini del girone. Diamo il meglio quando riusciamo a dettare i ritmi della partita e tenerli alti.

Il nostro allenatore punta tanto su questi aspetti e se riusciamo a seguirlo possiamo fare bene in ogni momento degli incontri. Pecchiamo ancora un po’ nei momenti importanti, quando ci sarebbe da chiudere le partite, dare quel distacco importante agli avversari quando riusciamo a sfruttare il nostro atletismo.

Spesso abbiamo perso punti peccando di inesperienza soprattutto nel pitturato, ma abbiamo costantemente analizzato questi aspetti e possiamo migliorare ancora – continua Vignola –.

L’obiettivo resta quello di entrare nei play off, ma sappiamo che possiamo anche entrarci in una posizione buona, molto dipenderà da ciò che riusciremo a dare di nostro in ogni partita che ci separa da qui al termine del campionato”.

La voglia è tanta e il bello di questo campionato deve ancora venire.

“Abbiamo di fronte a noi una seconda parte di stagione dove possiamo decidere di essere protagonisti se facciamo il massimo ogni fine settimana. Molto dipenderà da noi, e poi l’appetito vien mangiando, e vincere potrà aiutarci a vincere qualche partita in più e guardare anche le squadre che sono sopra di noi.

Vogliamo arrivare più lontano possibile – conclude Innocenzo Vignola –. Questo è il momento spingere sull’acceleratore e il nostro pubblico potrà aiutarci tanto. Spero di vedere il pubblico al PalaSassi sempre più numeroso”.