Matera e Stati Uniti: il sindaco Antonio Nicoletti riceve il Console Generale Usa Flynn

Matera si conferma città del dialogo internazionale e aperta alle opportunità di cooperazione.

Ieri mattina, nel Palazzo Municipale, il sindaco Antonio Nicoletti ha ricevuto il Console Generale degli Stati Uniti a Napoli Terrence Flynn, in visita nella città dei Sassi. Al centro del confronto, svoltosi in un clima cordiale e costruttivo, il reciproco interesse a rafforzare i rapporti di collaborazione tra il territorio materano e il mondo statunitense.

Nel corso del colloquio, sono state approfondite in particolare le opportunità legate al mondo della formazione universitaria, al turismo, all’innovazione e al polo di ricerca dell’ASI, agli scambi commerciali e industriali, ambiti strategici per lo sviluppo e l’internazionalizzazione della città e del suo tessuto economico.

Il sindaco Nicoletti ha espresso l’intenzione dell’Amministrazione comunale di far da facilitatore e promotore di iniziative di collaborazione tra Matera e gli USA, anche in virtù del ruolo di una città già nota sia per motivi culturali che per le grandi produzioni cinematografiche.

Il Console si è reso favorevolmente disponibile per fornire informazioni e supporto alle imprese del territorio interessate a sviluppare relazioni e progetti con partner statunitensi.

“Questo incontro rappresenta un ulteriore passo nel percorso di apertura internazionale di Matera, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali e creare nuove opportunità di crescita per la città”, ha affermato il Sindaco Nicoletti.