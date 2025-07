Matera: delegazione di studenti di Denver ricevuta dal Sindaco. I dettagli dell’incontro

Il sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha incontrato questa mattina nel palazzo municipale una delegazione di studenti di Denver, capitale del Colorado, accompagnati dal delegato di Denver Cister City Pietro Simonetti e dal presidente del Cim (Centro Studi Lucani nel Mondo) Luigi Scaglione, in questi giorni in visita in Basilicata nell’ambito di un progetto di scambio culturale.

L’incontro si è svolto in un clima disteso e cordiale, durante il quale il Sindaco ha illustrato la storia millenaria della città di Matera, dal fascino dei Sassi al riconoscimento come Patrimonio dell’Umanità UNESCO e Capitale Europea della Cultura 2019 e del Mediterraneo 2026.

Gli studenti, con attenzione e curiosità, hanno posto domande su aspetti culturali, sociali e amministrativi della città, ricevendo risposte puntuali e appassionate anche nella loro lingua d’origine.

Ha affermato il sindaco Nicoletti:

“Questo piacevole incontro ha rappresentato un’occasione di contaminazione culturale e scambio di buone pratiche giovanili, rafforzando i legami internazionali e offrendo agli studenti una visione diretta e concreta della realtà istituzionale italiana.

Un’esperienza che arricchisce entrambe le comunità, nel segno dell’apertura e della condivisione.

L’esempio di Matera, città che rinasce e costruisce il suo destino, è un valore universale apprezzato anche dalle giovani generazioni di oltreoceano”.