Ennesimo successo per Mattia di Tursi sul tetto d’Europa con Italia Under 20 di Basket. Complimenti!

“Storica impresa per la Nazionale Italiana Under 20, che conquista la medaglia d’oro agli Europei superando in finale la Lituania!

Alla guida Coach Alessandro Rossi, con lo Staff tecnico che vede protagonista nel ruolo di preparatore fisico un nostro concittadino Mattia Digno, in forza al Napoli Basket“.

Così il Comune di Tursi che aggiunge:

“Digno nel corso di questi anni si è contraddistinto per tenacia e professionalità, centrando risultati importanti prima nelle squadre di club e ora con la nazionale.

Mattia Digno rappresenta uno dei tanti orgogli tursitani in giro per il mondo e questo suo ennesimo successo non può che renderci orgogliosi e felici per lui e per la sua famiglia che da sempre è stata vicina al suo percorso di crescita e maturazione professionale.

Non è un caso se Mattia ha ricevuto anche il Premio Rabatana, riconoscimento che viene assegnato a coloro che hanno contribuito a far emergere la città di Tursi in vari ambiti.

Mi congratulo ancora con lui e gli auguro ogni bene per il suo futuro, certo che saprà ancora regalarci tante soddisfazioni.

La vittoria di Mattia e di tutta la spedizione azzurra in terra ellenica rappresenta il traguardo più alto che un tursitano abbia mai raggiunto almeno per ciò che concerne gli sport a squadre”.