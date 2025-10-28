Matera, “che bella sorpresa: realizzata questa area giochi!”. I dettagli

“Che bella sorpresa aver visto ieri la realizzazione dell’area giochi annessa alla Chiesa di San Rocco!”.

Così commenta il consigliere comunale e già sindaco di Matera, Domenico Bennardi.

Aggiunge Bennardi:

“Quest’area comunale l’avevamo concessa alla Parrocchia di Don Angelo Tataranni proprio perché si potesse creare un nuovo spazio ludico: per chi non lo ricorda, l’approvazione dei lavori era stata una nostra delibera in Consiglio.

Tenevamo particolarmente a generare nuovi luoghi di aggregazione per i ragazzi attraverso lo sport e il gioco, ricordiamo ad esempio l’inaugurazione del campo di Basket di Lanera nel 2023.

Certamente potevamo fare di più, ma qualcosa di bello è stato realizzato nel nostro mandato, e sono convinto che iniziative come queste ne farà anche l’attuale amministrazione, con l’opportuno pungolo e la vigilanza di un’opposizione “responsabile” e attenta al “bene comune”, pur rimanendo saldi nel nostro ruolo di opposizione”.