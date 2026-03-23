Matera, ASM: “Curare senza violare”. Questo l’incontro tra salute mentale, diritti costituzionali e sistema territoriale

“Curare senza violare – ASO e TSO tra salute mentale, diritti costituzionali e sistema territoriale” è il titolo del convegno organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera per il prossimo 26 marzo all’Auditorium Moscati dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera con inizio alle ore 8,30.

L’iniziativa curata da Vincenzo Pierro, Direttore dell’Unità operativa complessa Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura di Policoro, rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto su uno dei temi più delicati della pratica psichiatrica pubblica: l’Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO) e il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO).

Strumenti fondamentali per la tutela della salute, ma al tempo stesso interventi che incidono profondamente sulla libertà personale e richiedono un equilibrio costante tra esigenze di cura, responsabilità professionale e rispetto dei diritti costituzionali.

Il convegno – sottolinea una nota dell’Asm – nasce con l’obiettivo di promuovere un dialogo concreto e multidisciplinare tra tutti gli attori coinvolti nei percorsi di presa in carico: servizi psichiatrici, medicina generale, emergenza-urgenza, medicina legale e magistratura.

Particolare attenzione sarà dedicata alle più recenti evoluzioni giurisprudenziali e al ruolo delle garanzie, con specifico riferimento alla funzione del Giudice Tutelare.