Matera: al via il Festival culturale “La Magia del Natale”, tre giornate di eventi continui con scrittori, artisti, musicisti, poeti. Il programma

Al via il Festival culturale “La Magia del Natale”, in programma a Matera dal 18 al 20 dicembre presso la Sala APT – Open Space, in Piazza Vittorio Veneto, Palazzo dell’Annunziata.
Il Festival si sviluppa in tre giornate di eventi continui, dalla mattina alla sera, coinvolgendo scrittori, artisti, musicisti, poeti e rappresentanti delle istituzioni, configurandosi come uno spazio di incontro tra cultura, società e territorio.
Nel corso delle tre giornate è prevista la presenza delle istituzioni, a conferma del valore pubblico e culturale della manifestazione.
Programma e appuntamenti principali:
Giovedì 18 dicembre
- ore 11.00: Conferenza stampa di inaugurazione e presentazione del Festival, con un omaggio a Matera e alle sue tradizioni, alla presenza dei protagonisti di Officina Mediterranea APS e dell’UNITRE Matera;
- ore 17.00: Incontro con gli scrittori Liborio Patimisco e Marco Tedesco, dedicato alla narrativa contemporanea e ai suoi risvolti sociali ed emotivi, con particolare attenzione ai temi dei traumi del bullismo e dell’amore complesso e talvolta irrisolto.
Venerdì 19 dicembre
- ore 11.00: Intervento dello storico Angelo Lacerenza, che presenterà il suo libro “Il brigantaggio meridionale dopo l’Unità d’Italia: tra storiografia, identificazione e mitizzazione”;
- ore 15.45: Premiazione dei finalisti del concorso letterario – Tema Natale;
- ore 21.00: Rimbalzo di versi, incontro poetico con le poetesse Margherita Bonfrate e Giovanna Santarsiero.
Venerdì 20 dicembre
- ore 11.00: Incontro con lo scrittore Pietro Trapassi e il suo libro “Caino vive a Palermo”, che affronta i temi della mafia e della violenza nella società contemporanea, e con Marianna Tamburrino, referente del presidio Libera Potenza Elisa Claps e Francesco Tammone;
- ore 15.45: Premiazione di tutte le categorie – Tema libero;
- ore 21.00: Esibizioni dei cantautori finalisti del concorso musicale e degli attori dell’Accademia della Fantasia di Napoli.
Dal 18 al 20 Dicembre sarà inoltre visitabile una collettiva d’arte di rilievo, aperta per l’intera durata del Festival, con la partecipazione degli artisti finalisti provenienti da tutta Italia.
Tutti gli eventi si svolgeranno presso la Sala APT – Open Space, in Piazza Vittorio Veneto, Palazzo dell’Annunziata (Matera).
Il Festival è organizzato da Officina Mediterranea APS in collaborazione con il Circolo Filatelico Numismatico “R. Paladino” di Matera.