Matera, accessibilità ai bagni pubblici: ecco i nuovi orari di apertura

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che è stato attivato, fino al 13 ottobre 2025, un servizio supplementare per garantire una maggiore fruibilità e accessibilità dei bagni pubblici situati in via Fiorentini (Rioni Sassi) e in via Madonna delle Virtù.

Al fine di rispondere in modo più adeguato alle esigenze di residenti, visitatori e turisti, i nuovi orari di apertura saranno i seguenti:

Bagni pubblici di via Fiorentini

· 30 e 31 agosto: ore 10.00 – 20.00

· 6, 7, 13, 14, 20, 21, 28, 29 settembre: ore 10.00 – 19.00

Bagni pubblici di via Madonna delle Virtù

· 30 e 31 agosto: ore 10.00 – 20.00

· 6, 7, 13, 14, 20, 21, 28, 29 settembre: ore 10.00 – 19.00

· 1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29-30 settembre: ore 10-13 e 15-19

· 4-5 e 11-12 ottobre: ore 10-18

· 1-3, 6-10, 14 ottobre: ore 10-13 e 15-18

L’Amministrazione invita tutti i cittadini e gli utenti a usufruire del servizio con senso civico, contribuendo così a mantenere decoroso e funzionale uno spazio utile a tutta la comunità.