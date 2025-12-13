Marconia: restituita un’area rinnovata, più ordinata, più curata e più vivibile. I dettagli

Inaugurato il nuovo piazzale Palmiro Togliatti a Marconia.
Così spiega l’amministrazione:
“Un’Amministrazione comunale non si occupa solo di programmare grandi opere, ma anche di riqualificare piccoli spazi che fanno parte della vita quotidiana delle persone.
Con l’inaugurazione del piazzale Palmiro Togliatti, l’Amministrazione restituisce alla comunità un’area rinnovata, più ordinata, più curata e più vivibile.
Il Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Negro spiegano il senso di questo intervento: cura dei luoghi, attenzione al territorio e una visione che parte dai dettagli per migliorare la qualità della vita.
Piccoli interventi, quando sono pensati bene, possono fare grandi differenze per una comunità”.