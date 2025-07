Lavori allo svincolo di Marconia di Pisticci e sulla Basentana: queste le ultime notizie

A seguito di un incontro a Roma tra l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, e Valeria Venuto, responsabile Rapporti istituzionali, con Aldo Mattia, deputato di Fratelli d’Italia, accompagnato da Camilla Iannuzziello, responsabile organizzazione FdI per la provincia di Matera, Anas ha trasmesso all’amministrazione comunale di Pisticci il cronoprogramma dei lavori relativi allo svincolo di Marconia di Pisticci e contestuale avvio della messa a norma degli accessi poderali lungo la strada statale Basentana.

“Nel cronoprogramma Anas si impegna a realizzare la rotonda temporanea entro il prossimo Novembre 2025, la predisposizione del progetto esecutivo entro Settembre 2025 che descriverà le opere definitive – recependo le richieste degli stakeholders – il cui completamento è previsto entro Gennaio 2027, mentre ad Aprile 2028 è stimata l’ultimazione di tutti i lavori del lotto5.

Anas ha precisato che i tempi di esecuzione della rotatoria provvisoria sono stimati nell’ipotesi in cui il Comune di Pisticci metta a disposizione, nel periodo di svolgimento della Conferenza dei servizi richiesta, le nuove aree – non di proprietà Anas – necessarie alla realizzazione dell’intervento”.

E’ quanto fa sapere il deputato di Fratelli d’Italia, Mattia, che, coadiuvato dalla Iannuzziello, è stato promotore della riunione .

Aggiunge il parlamentare:

“Nella lunga riunione Anas ha confermato l’impegno assunto a completare il progetto esecutivo per una soluzione infrastrutturale permanente, che preveda la realizzazione del nuovo svincolo a livelli sfalsati di Marconia entro Gennaio 2027, condividendo di realizzare un cronoprogramma dettagliato.

Ora è compito dell’Amministrazione Comunale mostrarsi parte diligente nei confronti di Anas affinché le tempistiche indicate siano rispettate, così che i cittadini e le imprese agricole possano beneficiare del risultato raggiunto”.

Il coordinatore di FdI di Pisticci, Leonardo Ferrara, rimarca con fermezza “l’impegno del partito che seppur non siede fra i banchi del consiglio comunale, per il tramite del deputato Mattia ha preso a cuore l’ormai annoso problema dello svincolo Basentana all’altezza della frazione Marconia”.

Per Iannuzziello, che ringrazia Mattia per l’attenzione costante alla provincia di Matera e i vertici nazionali e regionali Anas per la straordinaria disponibilità manifestata, “l’incontro segna uno straordinario risultato verso una soluzione attesa da tempo, che tiene insieme esigenze di mobilità, sicurezza e sviluppo locale, confermando che la sinergia istituzionale paga sempre e permette di rispondere in modo concreto ai bisogni del territorio” .