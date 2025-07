La solidarietà non va in vacanza: a Policoro al via una raccolta di libri destinata a bambini e ragazzi speciali. L’iniziativa

A Policoro dal 1° al 31 Agosto 2025 prenderà ufficialmente il via una campagna di sensibilizzazione e raccolta di libri destinata a bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali:

disabilità motorie, intellettive, sensoriali, relazionali, disturbi dell’apprendimento, ma anche per minori provenienti da contesti sociali svantaggiati.

L’iniziativa, parte del progetto nazionale “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!”, promosso dalle librerie Giunti al Punto, mira a creare una biblioteca inclusiva presso la sede ANFFAS di Policoro.

I cittadini potranno donare uno o più volumi tra quelli selezionati in un apposito catalogo disponibile in libreria.

Si raccolgono libri tattili e sensoriali, audiolibri, volumi arricchiti da ausili tecnologici, libri-gioco, in cui la narrazione prende forma attraverso oggetti concreti, offrendo ai bambini un’esperienza di lettura immersiva e multisensoriale fino a pubblicazioni dedicate ai temi della diversità, della disabilità e dell’inclusione.

Dichiara Giuseppe Tataranno, presidente ANFFAS Policoro:

“Abbiamo appoggiato fin da subito questo progetto, nato dal bisogno di avere uno spazio culturale dedicato alla lettura inclusiva e accessibile.

Questo luogo, che sarà aperto a tutti, non solo offrirà a ogni bambino la possibilità di avvicinarsi al meraviglioso mondo della lettura, ma getterà anche le basi per nuovi progetti e stimolanti proposte dedicate alla lettura per tutta la comunità.

Il nostro obiettivo è rafforzare così il legame tra cultura, scuola, inclusione e territorio.

Cogliamo l’occasione per ringraziare la libreria Giunti al Punto di Policoro per il prezioso supporto e tutti coloro che vorranno sostenere questa importante iniziativa.”

Un gesto semplice, ma dal grande valore educativo e sociale, che vuole promuovere la lettura come strumento di crescita personale, di consapevolezza emotiva e, quindi, di emancipazione sociale.

Il progetto rappresenta un’occasione concreta per contribuire alla creazione di uno spazio culturale accessibile a tutti.

Perché la solidarietà non va in vacanza.

Anche ad Agosto possiamo scegliere di donare e costruire, insieme, una comunità più accogliente e consapevole.

Per ulteriori informazioni: Tonia Satriano, Volontaria ANFFAS Policoro e responsabile del progetto – Cell. 338/5008225 Libreria Giunti al Punto Policoro – Tel. 0835/901053