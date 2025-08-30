La maschera del Carnevale storico di Aliano è stata protagonista all’Expo di Osaka, il più importante evento internazionale organizzato in Giappone. I dettagli

“La maschera del Carnevale storico di Aliano è stata protagonista ad Expo 2025 di Osaka, il più importante evento internazionale organizzato in Giappone.

E’ stata una grande opportunità per la nostra città e per la nostra cultura”.

È quanto dichiara il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo.

“La maschera del Carnevale storico di Aliano è un simbolo della nostra identità e della nostra tradizione, e siamo onorati di poterla condividere con il mondo intero”.

Si tratta di un’opera d’arte unica e suggestiva, realizzata con materiali naturali e tecniche tradizionali.

Essa rappresenta la storia e la cultura di Aliano, e viene indossata durante il Carnevale storico, che si svolge ogni anno nella cittadina in provincia di Matera.

“Siamo fiduciosi che la nostra maschera possa diventare un’ambasciatrice perfetta della nostra città e della nostra regione.

Il Comune di Aliano è impegnato a promuovere la cultura e la tradizione della città, e questa partecipazione ad Osaka, le l’Expo, è un ulteriore passo in questa direzione”.