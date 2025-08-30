La bellissima 17enne Serena del materano conquista il podio a questo concorso di bellezza nazionale! Complimenti

La 17enne Serena Nuzzi vive a Reggio Emilia ma entrambi i genitori sono del materano, di Tursi.
Serena era tra le finaliste al concorso di Miss Grand Prix 2025.
Il 28 Agosto la giovane 17enne ha sfilato sul palco di piazza del Mare a Giulianova, in provincia di Teramo, per la presentazione delle finaliste nazionali del concorso, per poi spostarsi sul palco di piazza della Rinascita, a Pescara, per conquistare il titolo ottenuto un anno fa da Matilde Felice.
Ieri la notizia: Serena si è classificata al secondo posto a Pescara sfiorando la vittoria.
Il sindaco di Tursi, Salvatore Cosma, aveva commentato la notizia di Serena in gara per Miss Gran Prix Italia con queste parole:
“Sono sicuro che questa volta la Miss Grand Prix sarà di sangue puro Tursitano e noi la sosterremo fino alla fine.
Per ora si vola in finale e da ora tutti con Serena per vincere la Finale“.
Complimenti quindi a questa giovane promessa della moda a cui si augurano altri bei successi come questo.