A Marconia di Pisticci arriva la Discoteca in Piazza! I dettagli

A Marconia di Pisticci arriva la Discoteca in Piazza!
Sabato 30 agosto Piazza Elettra si trasforma nella più grande discoteca a cielo aperto del Lucania Summer Festival!
Start dalle ore 22:00.
Spiega l’amministrazione di Pisticci:
“Arriva il Praja on Tour – Gallipoli, con tanta musica, energia e divertimento senza limiti!
Line Up della serata:
- Michele Musillo
- Rocco D’Elicio
- Swipe – Tony S
- Voice MrBix
Un evento unico per ballare e vivere insieme una notte indimenticabile!”.
Ecco i dettagli.