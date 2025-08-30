ULTIME NEWS

A Marconia di Pisticci arriva la Discoteca in Piazza! I dettagli

30 Agosto 2025

A Marconia di Pisticci arriva la Discoteca in Piazza!

Sabato 30 agosto Piazza Elettra si trasforma nella più grande discoteca a cielo aperto del Lucania Summer Festival!

Start dalle ore 22:00.

Spiega l’amministrazione di Pisticci:

“Arriva il Praja on Tour – Gallipoli, con tanta musica, energia e divertimento senza limiti!

Line Up della serata:

  • Michele Musillo
  • Rocco D’Elicio
  • Swipe – Tony S
  • Voice MrBix

Un evento unico per ballare e vivere insieme una notte indimenticabile!”.

Ecco i dettagli.