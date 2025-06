In Basilicata il turismo è senza barriere. L’esempio di Policoro e Metaponto

“Con l’avvio della stagione turistica il progetto ‘Basilicata for All’ che abbiamo presentato a Policoro insieme a dirigenti e rappresentanti di associazioni ed enti del Terzo settore, dell’Apt, dell’Amministrazione Comunale ha un significato particolare che è quello di promuovere il turismo senza barriere”.

Così l’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo sottolineando che:

“questo progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio lucano attraverso percorsi, servizi e strutture pensati per garantire a tutti – senza distinzioni – la possibilità di vivere la bellezza della nostra regione in piena libertà e autonomia.

Un progetto che unisce istituzioni, associazioni e operatori turistici nel segno dell’inclusione e dell’accessibilità.

Un’iniziativa fondamentale che mette al centro il diritto di tutti a viaggiare e vivere esperienze senza barriere, valorizzando il nostro territorio con uno sguardo aperto, moderno e solidale.

Proprio a Policoro abbiamo un esempio di lido accessibile a tutti come quello di Metaponto che ho avuto modo entrambi di visitare e conoscere direttamente già nella scorsa stagione estiva.

“Basilicata for all 2.0″ si riferisce a un progetto, chiamato “B4A-BASILICATA FOR ALL”, che mira a promuovere l’accessibilità per tutti nel territorio della Basilicata, in particolare per quanto riguarda il turismo.

Questo progetto è stato approvato con un avviso pubblico che fornisce incentivi per le attività turistiche nel Metapontino. Più nello specifico, il progetto “B4A-BASILICATA FOR ALL” mira a:

Garantire l’accessibilità turistica incentivando gli investimenti in strutture turistiche del Metapontino per rendere l’area più accessibile alle persone con disabilità;

Promuovere la digitalizzazione del turismo, facilitando l’uso di strumenti digitali per migliorare l’esperienza turistica, rendendola più accessibile e inclusiva;

Supportare la ricerca e la programmazione turistica, utilizzando i dati digitali per comprendere meglio le esigenze dei turisti e per pianificare al meglio i servizi turistici.

Ai Lidi di Policoro e Metaponto si aggiungerà quest’estate a Maratea la prima spiaggia sperimentale attrezzata accessibile per persone con disabilità in Basilicata sulla costa Tirrenica.

E’ anche questo parte integrante del progetto denominato “Una spiaggia per tutti” sostenuto dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico FINP con sede in Roma e dalla delegazione Regionale di Basilicata, già definita in precedenza.

“Una spiaggia per tutti” ha l’obiettivo di facilitare la fruizione del mare a persone con diversa abilità motoria, utilizzando metodi e mezzi messi a disposizione dagli enti promotori dell’iniziativa per favorire l’accoglienza turistica individuale e di gruppo, utilizzando il mare e il suo ambiente come elemento socializzante e di integrazione”.