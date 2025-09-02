Il Sindaco di Matera riceve la Console Generale di Romania a Bari. I dettagli dell’incontro

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha incontrato questa mattina nel Palazzo Comunale la Console Generale di Romania a Bari Ioana Gheorghias.

Il colloquio ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare le già ottime relazioni tra la città di Matera e la comunità rumena, che costituisce una parte significativa e attiva del tessuto sociale ed economico del territorio.

Durante l’incontro, si è discusso di possibili programmi di cooperazione e di scambio culturale, con particolare attenzione alle prospettive di collaborazione nei settori della cultura e del turismo, anche in vista del 2026, anno della cooperazione tra Italia e Romania.

Tra le ipotesi emerse, quella di ospitare a Matera nella prossima primavera una mostra di oggetti provenienti dalla Romania, un progetto che contribuirebbe ad avvicinare ulteriormente i due paesi attraverso cultura e storia.

Il Sindaco Nicoletti ha sottolineato l’importanza di favorire occasioni di dialogo e di condivisione che valorizzino il ruolo internazionale di Matera, città patrimonio mondiale UNESCO, mentre il Console Gheorghias ha espresso piena disponibilità a proseguire l’eccellente percorso di collaborazione, con l’obiettivo di rafforzare i legami culturali e istituzionali tra Italia e Romania.

L’incontro si è concluso in un clima di cordialità e con la volontà reciproca di avviare iniziative concrete nei prossimi mesi.