Basilicata, incidente su questa strada: coinvolte cinque auto! 118 e Forze dell’Ordine sul posto

Anas informa che fa lungo la strada statale 658 “Potenza-Melfi” è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto in corrispondenza del km 13,000, ad Avigliano (PZ), a causa di un incidente.
Il sinistro – un tamponamento sulle cui cause sono in corso accertamenti – ha coinvolto cinque autovetture, provocando tre feriti dei quali uno grave.
Al momento la circolazione è deviata su viabilità locale al km 14,000 in direzione Potenza e al km 12,000 in direzione Melfi.
Sul posto sono presenti le squadre di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre all’intervento del 118, per la gestione della viabilità.