Il Senatore Lomuti con Mattarella incontra il Presidente dell’Algeria: “dalla nostra Regione ho portato in dono vino Aglianico e peperoni cruschi”. I dettagli

Il Senatore Arnaldo Lomuti al Quirinale con il Presidente Mattarella ha incontrato il Presidente della Repubblica Algerina, Abdelmadjid Tebboune, in visita di Stato in Italia.

L’Algeria è un paese amico con il quale si stanno intensificando rapporti di collaborazione economica, commerciale e di cooperazione.

Il Senatore Lomuti quale Presidente della sezione bilaterale Italia Algeria dell’Unione Interparlamentare ha dichiarato:

“È di particolare importanza rafforzare i legami di amicizia storica per rafforzare le relazioni bilaterali in molti ambiti.

L’Italia è il terzo partner commerciale dell’Algeria a livello globale (primo cliente e terzo fornitore).

L’Algeria è il primo partner commerciale dell’Italia nel Continente africano e nell’area Medio Oriente – Nord Africa, con scambi in forte crescita.

Algeria e Italia sono due paesi vicini che puntano a una collaborazione per le piccole e medie imprese, agricoltura, cantieristica navale, scambi interuniversitari, turismo, edilizia, lavori pubblici, industria farmaceutica e produzione di medicinali, Internet, informatica e telecomunicazioni, restauro di vecchi edifici.

Una collaborazione da cui in particolare può trarre beneficio il settore delle piccole e medie imprese della Basilicata, che molto può dare in settori come l’agricoltura, il turismo, la cultura, l’agroalimentare.

Questa visita in Quirinale è stata occasione per poter offrire in dono al Presidente il vino aglianico ed i peperoni cruschi, un modo per far conoscere le tante eccellenze che la nostra regione può offrire”.

