Il Lucania Summer Festival accende Pisticci: dopo Ferrandina, arriva “La Discoteca in Piazza”

Dopo l’esplosiva partenza a Ferrandina che ha visto, lo scorso 31 luglio, centinaia di persone ballare sotto le stelle nella prima tappa del Lucania Summer Festival 2025, il tour musicale dell’estate lucana fa tappa a Pisticci, pronto a trasformare ancora una volta una piazza storica in un grande club a cielo aperto.

Martedì 5 agosto, dalle 21:30 in Piazza Umberto I, arriva “La Discoteca in Piazza”, un evento che si preannuncia travolgente, carico di energia, musica e passione. La serata è a ingresso gratuito ed è patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Pisticci, che ha creduto fin da subito in questa grande festa dedicata ai giovani, alla musica e alla condivisione.

A far vibrare la piazza ci penserà ancora Michele Musillo, pisticcese doc, dj e produttore conosciuto a livello nazionale, ideatore del festival e anima di questa rivoluzione musicale made in Basilicata. Con il suo stile inconfondibile che fonde dance, anni ’90 ed elettronica, Musillo ha conquistato i palchi di club più prestigiosi come Praja Gallipoli e Qubó Bologna, senza dimenticare le tappe internazionali in Spagna e Germania. Il suo talento è stato premiato anche alla finale italiana Pioneer nel 2020, dove ha conquistato il terzo posto, portando alto il nome della Lucania.

Accanto a lui, una squadra di dj pronti a far saltare la piazza. Alex Pizzuti, dj bolognese e già protagonista di numerose serate estive lucane, porterà il suo sound potente e calibrato per il grande pubblico. Silvio Carrano, colonna del progetto Nafoura On Tour, farà ballare con un timbro deciso e un carisma innato, mentre Gennaro Cannarile, con il suo tocco underground porterà un set che promette forti vibrazioni.

Poi ancora Swipe che ci farà invece immergere in un set ricco di sorprese e sonorità fresche, mescolando generi e ritmi con un tocco personale che non passa inosservato. Tony S, raffinato e istintivo, che porta in consolle un sound sofisticato e al tempo stesso diretto, capace di catturare l’attenzione fin dalle prime battute. La sua selezione musicale è un invito a lasciarsi andare, con atmosfere coinvolgenti che risuonano dritte al cuore del pubblico.

A guidare la serata, un cast di voci straordinarie, pronte a trasformare ogni momento in uno spettacolo indimenticabile.

Mr Bix Voice – Carismatico, inarrestabile, inconfondibile. La sua voce potente e vibrante ha il dono di catturare l’attenzione e trascinare il pubblico in un viaggio emozionale fatto di ritmo, energia e pura adrenalina.

Con uno stile scenico diretto e magnetico, Mr Bix non è solo un vocalist: è un maestro di cerimonie capace di incendiare la folla e dettare il tempo della notte.

Lorenzo Zicaro – Eleganza vocale e presenza scenica si fondono in una voce calda e coinvolgente. Lorenzo è un vocalist capace di creare connessioni vere con il pubblico, portando sul palco un mix perfetto di classe, entusiasmo e versatilità. La sua voce si adatta con naturalezza a ogni genere musicale, amplificando l’intensità di ogni set.

E per rimanere in linea con il cuore del format, il tutto sarà preceduto da un momento dedicato alla tradizione con un’apertura della serata che sarà affidata al gruppo folk “La Pacchianella” di Pisticci. In scena dunque ancora le radici musicali del territorio con canti e danze popolari, per un connubio perfetto tra storia e futuro, folklore e innovazione.

Sarà ancora una volta la giornalista Cristina Longo, voce e volto familiare per tanti lucani e non solo, a guidare il pubblico in questa seconda tappa. Con il suo stile coinvolgente e la sua naturale capacità di entrare in sintonia con le persone, Cristina sarà il filo conduttore di una serata che si preannuncia indimenticabile.

“La Discoteca in Piazza” è più di un evento musicale: è una festa che unisce generazioni, emozioni e territori. È il cuore pulsante del Lucania Summer Festival, un progetto che attraversa la Regione per farla ballare, vivere e brillare. Dopo Ferrandina e Pisticci, il tour continuerà in altre tappe con nuovi artisti e nuove sorprese.

Tutto è pronto per una serata che si annuncia memorabile.

L’appuntamento è per martedì 5 agosto, ore 21:30, in Piazza Umberto I a Pisticci.

Non resta che esserci. E lasciarsi travolgere.