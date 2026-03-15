Grave incidente a Matera, coinvolti il Consigliere comunale Angelino e sua moglie: “esprimiamo i più sentiti auguri di pronta guarigione”. Il messaggio di vicinanza

La lista civica “Matera nel cuore” esprime vicinanza al Presidente della lista e Consigliere comunale Giovanni Angelino e a sua moglie, rimasti feriti nell’incidente stradale avvenuto ieri Sabato 14 Marzo 2026.

Questa la nota:

“In questo momento particolarmente difficile, tutti i componenti della lista “Matera nel cuore” si stringono attorno a loro e alle rispettive famiglie, manifestando affetto, sostegno e i più sentiti auguri di pronta e completa guarigione.

Accanto alla lista civica esprime solidarietà anche l’assessore Pino Sicolo, con delega all’urbanistica del Comune di Matera.

Con l’auspicio di poterli rivedere presto in salute, “Matera nel cuore” continuerà a portare avanti con responsabilità il proprio impegno a servizio della comunità”.

Anche la Redazione e la comunità tutta augura una pronta guarigione al Consigliere comunale Giovanni Angelino e a sua moglie.