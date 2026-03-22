Grassano: rifiuti abbandonati in questa zona!

“Nei giorni scorsi su segnalazione di alcuni cittadini ci siamo recati sulla Strada Comunale Strettolone insieme alla polizia Locale e al personale della ditta progetto Ambiente, che ringrazio per l’ottima collaborazione, per una verifica di abbandono di rifiuti“.

È quanto fa sapere il Sindaco di Grassano, Filippo Luberto, che aggiunge:

“Oltre alla strada sopra citata stiamo monitorando altre aree del nostro abitato.

INFORMIAMO LA CITTADINANZA CHE:

È fatto divieto, ai sensi dell’art. 192, comma 1, D.Lgs. 152/2006, l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, non pericolosi, sul suolo e nel suolo.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell’art. 255, comma 1, del medesimo decreto.

– Per i privati cittadini è prevista l’ammenda da euro 1.500 a euro 18.000;

– ⁠Per le imprese o enti, che pongono in essere tali condotte, è previsto l’arresto da sei mesi a due anni o l’ammenda da euro 3.000 a euro 27.000“.