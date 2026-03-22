Rai, concorso per diplomati anche senza esperienza: quanti posti, requisiti e scadenze

Nuove opportunità di lavoro in Rai, che ha avviato una selezione rivolta a giovani diplomati anche senza esperienza per l’inserimento di figure tecniche.

L’azienda del servizio pubblico, fa sapere quifinanza, punta a rafforzare il proprio organico con nuove risorse da formare tramite contratti di apprendistato professionalizzante.

Si tratta di un’occasione interessante per chi vuole entrare nel mondo della televisione e dei contenuti digitali senza aver già maturato esperienze lavorative nel settore.

La selezione riguarda due profili distinti, entrambi fondamentali nella produzione dei contenuti:

9 tecnici della produzione da inserire nelle diverse sedi regionali, di cui 3 a Venezia, 2 ad Aosta, 2 a Campobasso e 2 a Genova;

27 programmisti multimediali, destinati principalmente alle sedi di Roma, che ne accoglierà 25, e Milano, che ne assumerà 2.

Le risorse selezionate saranno accompagnate in un percorso di formazione sul campo, con l’obiettivo di sviluppare competenze tecniche e operative.

Uno degli aspetti più interessanti è che non è richiesta esperienza. La selezione è aperta a candidati:

tra i 18 e i 29 anni;

in possesso di un diploma di scuola superiore;

con patente di guida di categoria B.

Per il ruolo di tecnico della produzione sarebbe preferibile essere in possesso di un diploma che attesti aver conseguito un’istruzione superiore di tipo tecnico o al massimo il liceo scientifico.

Per quanto riguarda i programmisti multimediali, invece, sarà idoneo aver concluso il percorso di cinque anni di scuola secondaria superiore.

Il programmista multimediale è una figura sempre più centrale nel panorama dei media. Si occupa dell’ideazione, creazione e gestione dei contenuti, seguendo le diverse fasi della produzione, dall’individuazione del budget fino alla realizzazione, per assicurare la messa in onda su tv, web e la divulgazione su piattaforme digitali.

Il tecnico della produzione, invece, lavora dietro le quinte, occupandosi degli aspetti legati alle riprese e alla gestione delle apparecchiature. È una figura essenziale per garantire il corretto funzionamento di tutta la macchina produttiva.

Il processo di selezione è articolato in più fasi.

Si parte con un test scritto a risposta multipla, che comprende domande di cultura generale, logica, competenze tecniche e lingua inglese.

Il test si svolgerà da remoto, per cui sarà fondamentale assicurarsi che i propri dispositivi elettronici siano adeguati a sostenere una stabile connessione internet.

I candidati che supereranno questa prova accederanno al colloquio, durante il quale saranno valutate competenze, motivazione e attitudini.

Per partecipare è necessario inviare la domanda online attraverso il sito ufficiale Rai, nella sezione dedicata alle carriere.

Si richiede ai candidati di compilare tutti i campi richiesti. Inoltre, è opportuno controllare che sia arrivata la comunicazione di avvenuta iscrizione al concorso.

La scadenza è fissata all’8 aprile 2026 alle ore 12:00.

Questa selezione indetta da Rai rappresenta una porta d’ingresso concreta nel mondo del lavoro, soprattutto per i più giovani. La possibilità di essere formati direttamente in azienda, senza esperienza pregressa, è infatti uno degli elementi più attrattivi.

Ma non è l’unico settore che dà possibilità ai giovani appena usciti dalle scuole superiori di formarsi direttamente sul campo. È ancora attivo il concorso per entrare nei Carabinieri, per il quale c’è tempo fino al 7 aprile per candidarsi.