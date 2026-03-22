Il Palaercole di Policoro incorona i Kings Rivello campioni d’Italia in questa disciplina. Complimenti!

Si è conclusa con grande entusiasmo e partecipazione la finale nazionale del Campionato Italiano Youth di Baseball5, disputata presso il Palaercole di Policoro.

Un evento storico, trattandosi della prima edizione assoluta della competizione in Italia, che ha visto sfidarsi otto squadre in rappresentanza di altrettante regioni.

A sollevare il trofeo sono stati i Kings Rivello, protagonisti di un cammino straordinario che ha entusiasmato pubblico e addetti ai lavori.

La squadra lucana ha saputo imporsi al termine di un campionato avvincente, caratterizzato da equilibrio, intensità e grande spirito sportivo.

A sottolineare l’importanza dell’evento è stato Sergio Piccinini, consigliere federale addetto al Baseball5, che ha evidenziato come questa manifestazione rappresenti “l’inizio di una lunga e positiva esperienza” per la disciplina nel nostro Paese.

Dopo la recente finale Senior Elite disputata a Montebelluna, quella di Policoro ha chiuso il primo storico ciclo nazionale dedicato al Baseball5.

Grande soddisfazione anche per la qualità dell’organizzazione, curata dal Rivello Baseball Softball, che ha ricevuto apprezzamenti per l’accoglienza e la perfetta gestione dell’impianto.

Parole di stima sono state espresse anche nei confronti dell’assessore allo sport Giuseppe Montano, definito “un vulcano di iniziative”, con l’auspicio di future collaborazioni per lo sviluppo dello sport, sia a livello amatoriale che agonistico.

Determinante il lavoro del coach Giuseppe Ferrari, che ha raccontato la nascita del progetto Rivello:

“Sono stati i ragazzi a chiederci di provare questo sport.

Si sono appassionati subito e abbiamo deciso di investirci, portandolo anche nelle scuole e coinvolgendo sempre più giovani”.

Il Baseball5 si conferma infatti disciplina altamente inclusiva: in campo giocano sempre squadre miste, composte da cinque atleti, con combinazioni di tre ragazzi e due ragazze o viceversa.

Una formula che facilita la diffusione soprattutto tra i più giovani.

A rendere ancora più speciale la vittoria dei Kings Rivello è stato il calore del pubblico, in particolare delle famiglie: le mamme della squadra, cuore pulsante sugli spalti, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno.

Presente all’evento anche il sindaco di Rivello, Francesco Altieri soddisfatto per il risultato conseguito.

Un successo che va oltre il risultato sportivo e che rappresenta un importante passo avanti per la crescita del Baseball5 in Italia.