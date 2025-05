Fuga dei Cervelli: la Basilicata approva un bonus per l’assunzione di giovani laureati. Ecco l’iniziativa

Per far fronte alla sempre crescente “fuga di cervelli” dal nostro territorio regionale creando in Basilicata opportunità occupazionali stabili e qualificate rivolte ai laureati lucani disoccupati, la giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Francesco Cupparo, ha approvato l’Avviso Pubblico “Basilaureati- bonus alle imprese per l’assunzione di disoccupati laureati”.

L’Avviso è finanziato con le risorse del PO FSE+ Basilicata 2021-2027 per un importo complessivo pari a 6 milioni di euro spalmati su tre annualità, 2025, 2026 e 2027 prevedendo 2 milioni di euro per ciascuna annualità.

L’incentivo occupazionale è riconosciuto per un importo massimo annuo di 20 mila euro per non più di due annualità, per ogni assunzione a tempo pieno e indeterminato.

L’ importo del bonus non può superare il costo salariale lordo annuo dell’assunzione incentivata, ai sensi del Regolamento (UE) n.2831/2023 «de minimis» o, nel caso trovi applicazione il Regolamento (UE) n.651/2014 «di esenzione», non può superare il 50% del suddetto costo salariale oppure il 75% dello stesso se l’assunzione incentivata riguarda un giovane disoccupato con disabilità e, comunque, entro i limiti di cumulo definito.

Gli incentivi sono concessi per l’assunzione a tempo indeterminato – di laureati, in possesso di laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento, residenti nella Regione Basilicata e in stato di disoccupazione, ai sensi dell’Art. 19 del D.Lgs 150/2015 e s.m.i. Entrambi i requisiti richiesti devono sussistere alla data di presentazione dell’istanza da parte del beneficiario.

Il bonus spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, ad esclusione dei:

contratti di apprendistato;

contratti in regime di somministrazione;

contratti di lavoro intermittente;

prestazioni di lavoro accessorio.

Il numero degli incentivi occupazionali concesso a ciascuna impresa unica è proporzionato al numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza nell’unità operativa localizzata (o nelle unità produttive localizzate) nella Regione Basilicata, secondo le seguenti quote di contingentamento:

l’impresa da zero a cinque dipendenti può richiedere fino a 1 incentivo;

l’impresa da sei a venti dipendenti può richiedere fino a due incentivi;

l’impresa con più di venti dipendenti (numero di occupati e non ULA) può richiedere un numero di incentivi pari al 10% del numero degli occupati al momento di presentazione della domanda.

L’assessore Cupparo sottolinea che “le politiche per l’occupazione sono ritenute prioritarie dal Piano strategico regionale 2021/2030 (L. R. 1/2022) per la tenuta demografica in Basilicata. La prospettiva di lungo periodo definita dal Psr – aggiunge – è di creare nuovi posti di lavoro, in numero tale da portare il tasso specifico di occupazione regionale a livello di quello nazionale, attraverso l’incremento netto dei posti di lavoro.

L’analisi del contesto socio-economico regionale riportata all’interno del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 evidenzia l’esistenza, nella Regione Basilicata, di un’alta dotazione di capitale umano non produttivo, cioè non impiegato nella produzione di beni e servizi.

L’Assessore afferma:

“L’obiettivo dell’ Avviso è quello di intervenire rispetto alla fuga di giovani laureati attraverso l’incentivazione al ricorso a contratti non precari.

A tal fine, la Regione intende concedere ad aziende e professionisti con sede o unità locale nel territorio regionale un bonus occupazionale nel caso di assunzione di laureati lucani disoccupati, prevedendo una riserva nella dotazione finanziaria nell’ipotesi in cui l’assunzione riguardi laureati che abbiano completato un percorso di alta formazione (AF) “post lauream”, anche all’estero, finanziato dalla Regione Basilicata, oppure riguardi laureati disoccupati che abbiano completato un percorso previsto dal programma GOL”.