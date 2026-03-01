Festival di Sanremo, la nostra Arisa non raggiunge il podio: per voi meritava di vincere?

È Sal Da Vinci il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo: la sua Per sempre sì ha chiuso la kermesse al primo posto.
La nostra cantante lucana Arisa, che ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo tutta la Basilicata, purtroppo non raggiunge il podio.
La sua canzone Magica favola ha un po’ diviso la critica, ma il pubblico è rimasto dalla sua parte.
Tuttavia questo Sanremo finisce per lei con un quarto posto.
Ecco la top five del Festival di Sanremo 2026:
1) Sal Da Vinci – Per sempre sì
2) Sayf – Tu mi piaci tanto
3) Ditonellapiaga – Che fastidio!
4) Arisa – Magica favola
5) Fedez & Masini – Male necessario
E per voi Arisa meritava di vincere?