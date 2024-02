Festival di Sanremo: dopo l’emozionante omaggio al papà Pino Mango, la nostra Angelina tra i favoriti alla vittoria! Pronti per l’ultima serata?

Andrà in onda questa sera su Rai 1, a partire dalle ore 20:50 l’attesissima finale del Festival della Canzone Italiana, nel corso della quale verranno distribuiti non solo il Leone d’Oro all’artista che si classificherà prima e che rappresenterà l’Italia alla prossima edizione dell’Eurovision, ma anche il Premio della Critica “Mia Martini”, il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo e il Premio della Sala Stampa Radio-TV-Web “Lucio Dalla”.

Ieri, la serata dedicata alle cover e nel corso della quale hanno votato entrambe le giurie e il pubblico, ha visto salire sul podio Geolier, seguito dalla nostra Angelina Mango, Annalisa, Ghali e Alfa.

A giudicarli, nella fase iniziale, sarà solamente il pubblico da casa mediante il televoto.

Prima della competizione, verrà comunicata la classifica parziale con i voti complessivi di tutte e cinque le serate.

Alla fine, invece, sarà svelata la classifica generale dal 30° al 6° posto.

I voti, a quel punto, verranno nuovamente azzerati e i primi cinque Big saranno oggetto di un’ulteriore votazione (da parte delle tre giurie: Televoto, Giuria delle Radio, e Giuria della Sala Stampa, Tv e Web) che decreterà finalmente il vincitore.

Lo show conclusivo della kermesse vede proprio tra i favoriti alla vittoria la figlia di Pino Mango.

In bocca al lupo a tutti gli artisti.