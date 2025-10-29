Ferrandina: dopo 110 anni svelato il mistero dei Riti della Passione “importati” a Caorle (Venezia)

“A Ferrandina, nei giorni scorsi, abbiamo avuto il piacere di accogliere con emozione i fratelli Bernadetta, Cesarina e Narciso Gusso, arrivati da Caorle (Venezia) per un viaggio nel tempo e nei sentimenti”.

Così racconta l’amministrazione comunale:

“La loro non è stata una semplice visita: stanno cercando le tracce dei loro bisnonni, Francesco e Giovanna, che qui trovarono rifugio con i loro 5 figli durante la 1ª Guerra Mondiale.

Ma il cuore della storia è un altro: i Riti della Passione di Ferrandina.

I loro avi, come ex voto per il ritorno a casa, li “importarono” a Caorle!

Oggi, dopo 110 anni, questo rito è il simbolo tangibile di un legame spezzato e ritrovato.

Bernadetta, Cesarine e Narciso hanno camminato tra le nostre strade, cercato tracce, ascoltato storie.

E Ferrandina ha risposto con il cuore.

L’incontro con il Sindaco Lisanti, con il reciproco scambio di doni, ha suggellato questo incredibile riannodarsi di fili.

Un grazie immenso ai fratelli Gusso per averci ricordato che la solidarietà, la fede e la memoria creano ponti che durano per sempre”.