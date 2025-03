Di Matteo, Vicesindaco di Rotondella, confermato coordinatore delle città dell’olio di Basilicata. Questi gli auguri

Riceviamo e pubblichiamo i migliori auguri di buon lavoro di Piero Marrese ai dirigenti lucani dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio:

“Esprimo all’amico Pasquale Di Matteo, Vicesindaco di Rotondella, le più sincere congratulazioni per la conferma a coordinatore delle città dell’olio di Basilicata.

Insieme a lui, formulo i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi coordinatori provinciali dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio: Maria Teresa Sileo, Vicesindaco di Grassano, per la provincia di Matera, e Luca Festino, Sindaco di Palazzo San Gervasio, per quella di Potenza.

L’inesauribile impegno profuso dal nostro conterraneo Michele Sonnessa- assessore di Rapolla e Presidente nazionale dell’Associazione che riunisce oltre 500 città italiane a vocazione olivicola- sta rendendo sempre più protagonista la nostra regione nell’ambito di questo peculiare organismo associativo.

Conoscendo lo spirito d’abnegazione di Pasqualino e degli altri dirigenti lucani dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio sono certo che sapranno affrontare positivamente le avvincenti sfide per valorizzare l’olio extravergine d’oliva e il paesaggio olivicolo del nostro territorio dando nuovo impulso all’oleoturismo, anche attraverso le qualificanti iniziative già programmate, come la Camminata tra gli Olivi, la Merenda nell’Oliveta, il Concorso nazionale Turismo dell’Olio, il programma educativo per le scuole Olio in Cattedra e i progetti a lungo termine legati al contrasto dell’abbandono dei terreni olivicoli.

Consapevole che il paesaggio agricolo rappresenti una preziosa risorsa socio-economica ed ambientale del nostro territorio e che occorra garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale per tutti in modo che le basi economiche, sociali ed ambientali per le generazioni future non siano compromesse, mi adopererò in Consiglio Regionale affinché venga varato il piano olivicolo regionale”.