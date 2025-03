Ferrandina: precipita in un dirupo con la sua auto! Ecco le foto dell’intervento dei Vigili del Fuoco

Alle ore 09:00 circa di oggi 06/03/2025 , la squadra dei Vigili del Fuoco della Sede distaccata di Ferrandina è intervenuta nelle vicinanze di Via Federico d’Aragona a Ferrandina, in soccorso di un malcapitato che, a detta sua, uscendo con la propria vettura da un locale adibito a deposito, distrattamente non ha inserito il freno a mano.

L’automobile, posizionata in leggera pendenza, si è avviata, precipitando in un piccolo dirupo, fermandosi alla distanza di pochi metri.

Lo sventurato signore, che era fuori dall’abitacolo, ha tentato di fermare la corsa della propria macchina, ma è stato spinto nel dirupo assieme al suo veicolo procurandosi qualche escoriazione.

Sul posto è stato necessario anche l’intervento dell’autogru dei Vigili del Fuoco per riportare al piano la vettura.

Queste alcune foto.