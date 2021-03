Il Presidente della Regione, Vito Bardi, dichiara:

“Anche in Basilicata è cominciata la somministrazione di anticorpi monoclonali per la terapia di pazienti con sintomi lievi o moderati di Covid-19 che presentino particolari fattori di rischio, come obesità, diabete con complicanze, dialisi o trapianto“.

Infine, precisa:

“Intanto sono iniziate le vaccinazioni per i soggetti più fragili.

Alle ore 12:00 di oggi abbiamo vaccinato il 64,1% (prima dose) degli Over80″.

