Brutto incidente nel materano! Eliambulanza sul posto

Ancora un incidente sulle strade lucane.

Oggi pomeriggio, intorno alle ore 16:00, lo schianto tra un’auto e una moto sulla statale 96 bis, in territorio di Irsina.

Grave il centauro che, come fa sapere rainews, è stato trasportato in eliambulanza come codice rosso dai sanitari del 118, all’ospedale San Carlo di Potenza dove è attualmente ricoverato.

Meno preoccupanti le condizioni dell’automobilista alla guida della vettura.

Per lui codice verde: è stato portato all’ospedale di Matera.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.