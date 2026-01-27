Basilicata: Vigili del Fuoco mettono in salvo una persona. L’intervento

I Vigili del Fuoco in data odierna sono intervenuti con due squadre, una dalla sede centrale di Potenza e l’altra dal distaccamento di Pescopagano, in località Bifera nel comune di San Fele per il recupero di una persona anziana dispersa.
Il malcapitato è stato individuato e recuperato dalle squadre dei Vigili del Fuoco per poi affidarlo alle cure dei sanitari presenti in loco.
In posto anche il reparto volo dei Vigili del Fuoco, Carabinieri, 118, Protezione civile e Soccorso Alpino.
Ecco le foto.