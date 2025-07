Basilicata: trovato corpo carbonizzato di un uomo!

Il corpo carbonizzato di un uomo è stato ritrovato dai vigili del fuoco lungo una scarpata della strada statale 18 in territorio di Maratea nella tarda serata di ieri.

Come spiega rainews “l’intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione di un incendio di sterpaglie sulla via di comunicazione, in direzione Sapri.

Una volta sul posto, i vigili hanno individuato un’automobile abbandonata.

Perlustrando l’area, è stato così ritrovato il cadavere di un uomo.

Per ispezionare la zona sono stati utilizzati anche dei droni.

Indagano i Carabinieri del comando di Lauria, con il pubblico ministero del tribunale di Lagonegro”.