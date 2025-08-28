Basilicata, ritrovato il minorenne che non aveva fatto ritorno in carcere

Carmen D’Anzi in qualità di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Potenza, ha seguito con apprensione la vicenda del minore che non aveva fatto rientro nell’istituto penale per minorenni di Potenza dopo un breve permesso, mantenendosi in stretto e continuo contatto con la Direttrice dell’IPM e con le Forze dell’Ordine.

A tal riguardo la Garante D’Anzi esprime apprezzamento verso il Capitano della Polizia locale Angelo Mecca che ha coordinato le azioni per il ritrovamento del minore e verso tutti gli uomini e le donne delle Forze della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco, della Protezione civile del comune di Potenza e della Protezione civile “Aquile lucane” che con prontezza e determinazione sono stati impegnati nelle ricerche contribuendo al ritrovamento del minore.

Il ragazzo è stato riconsegnato alle cure del personale dell’Istituto Penale per Minorenni di Potenza.