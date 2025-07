Basilicata: in questo paese, in pieno centro, ecco cosa hanno trovato i Carabinieri cinofili

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza prosegue con ininterrotta determinazione la sua costante e capillare azione di contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti sull’intero territorio della provincia.

L’impegno quotidiano delle Compagnie e delle Stazioni, veri e propri presidi di legalità radicati sul territorio, si traduce in una incessante attività preventiva e repressiva volta a tutelare la salute pubblica e a stroncare le reti di distribuzione illecita di droghe.

In tale contesto, nel tardo pomeriggio di ieri, 29 Luglio, nell’ambito di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Viggiano, con il fondamentale supporto di un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Tito, hanno condotto una significativa operazione nel comune di Marsicovetere.

Durante l’attività, all’interno di un vetusto locale situato nella zona centrale del paese, in situazione estemporanea, sono stati rinvenuti due distinti sacchetti in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 416 grammi, e “crack”, per un peso di circa 47 grammi.

L’ingente quantitativo di droga, che una volta immesso sul mercato avrebbe generato cospicui illeciti profitti, è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale a carico di ignoti ed inviato ai laboratori specializzati per le analisi chimico-tossicologiche di rito, necessarie per la conferma della tipologia e del principio attivo delle sostanze.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ribadisce il proprio fermo impegno nella lotta a ogni forma di criminalità, con peculiare attenzione al fenomeno dell’illecita circolazione e spaccio di sostanze stupefacenti che, come noto, alimenta un circuito di illegalità con gravi ripercussioni sul tessuto sociale.