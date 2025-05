Basilicata: Carabinieri rintracciano e arrestano latitante lucano. L’operazione

I Carabinieri della Compagnia di Venosa e del Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Potenza, coadiuvati dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, hanno rintracciato e arrestato a Napoli un pregiudicato lucano.

Come spiega ansa “Massimo Sileno, originario di Venosa, era irreperibile dal mese di ottobre 2023 dopo che la Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Potenza aveva emesso un ordine di carcerazione nei suoi confronti per una condanna alla pena definitiva di quattro anni di reclusione per detenzione abusiva di armi, commessa a Lavello il 18 novembre 2015.

Sileno è stato rintracciato e bloccato mentre stava salendo a bordo di un taxi dopo essere uscito da un ristorante.

È ora detenuto presso la Casa circondariale di Poggioreale, dove dovrà scontare la pena residua di tre anni, un mese e due giorni di reclusione”.