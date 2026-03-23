Aziende attive nella produzione di divani e poltrone: nel triangolo del salotto c’è anche Matera. Questi i risultati dell’indagine

I risultati di una indagine di UnionCamere di Puglia sull’industria del salotto.

Un quarto delle aziende attive in tutta Italia nella produzione di divani e poltrone è concentrato nel comparto appulo-lucano, con un totale di 611 realtà: 493 operano in Puglia, 118 in Basilicata.

Ci lavorano 9.214 persone (fonte Inps), il 41% del totale nel settore, con una media di oltre 15 dipendenti per azienda.

I dati sono contenuti nella ricerca ‘Mobile imbottito: il distretto murgiano’, commissionata dalla Filca Cisl Bari, realizzata da Unioncamere Puglia e illustrata dal direttore generale Luigi Triggiani in occasione dell’incontro ‘Mobile imbottito, dalla crisi al patto’, organizzato oggi ad Altamura (Bari) alla presenza della segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola.

Dalla ricerca emerge che protagoniste sono, in particolare, le province di Bari e Barletta-Andria-Trani con 412 aziende e 7.172 dipendenti.

La struttura delle imprese risulta ‘concentrata’, con i due terzi presenti intorno al ‘triangolo del salotto’, il cui vertici sono i Comuni di Altamura (192 aziende), Santeramo in Colle (62) e Matera (103).

L’apparato produttivo si irradia soprattutto a Gravina in Puglia (39), Bari (35) e Modugno (27).

Quanto all’export, quello appulo-lucano ammonta a 411 milioni di euro nel 2024, larga parte del quale sviluppato da imprese delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani (343 milioni, pari all’82% del distretto).

La crescita, nel corso del 2024, è stata del 14% rispetto al 2020, con gli Usa principale mercato di sbocco, con 120 milioni euro, (più 68% rispetto al 2020), seguiti da Francia (54 milioni), Regno Unito (51), Belgio (22) e Canada (11).

Dopo la grande espansione negli anni Novanta, il distretto è entrato in crisi negli anni Duemila, con la perdita di oltre un terzo delle imprese e dei dipendenti.

La ricerca mostra però alcuni segni di vitalità: i dati al secondo trimestre 2025, rispetto allo stesso periodo del 2020, fanno segnare una diminuzione di 83 imprese (-11,9%), ma un aumento degli addetti (più 994 posizioni, pari al +12,0%).