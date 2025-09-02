ULTIME NEWS

Addio ad Emilio Fede, giornalista e volto storico della tv

2 Settembre 2025

Addio ad Emilio Fede, spentosi oggi all’età di 94 anni.

L’ex direttore del Tg4 si trovava in condizioni critiche alla Residenza San Fedele di Segrate, centro alle porte di Milano.

Con lui fino all’ultimo momento le due figlie Simona e Sveva.