Addio ad Emilio Fede, giornalista e volto storico della tv

Addio ad Emilio Fede, spentosi oggi all’età di 94 anni.
L’ex direttore del Tg4 si trovava in condizioni critiche alla Residenza San Fedele di Segrate, centro alle porte di Milano.
Con lui fino all’ultimo momento le due figlie Simona e Sveva.
Torna operativa la carta “Dedicata a te”, la prepagata ricaricata dallo Stato con 500 euro che può essere utilizzata negli esercizi commerciali per acquistare beni…
Anas informa che la strada statale 658 “Potenza-Melfi” che era stata provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, nel tratto in corrispondenza del km 13,000, ad…
Nell’ambito del Progetto PNES “Programma Nazionale Equità nella Salute”, che mira a ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari sono stati avviati due ambulatori dedicati…
Continua il trend positivo per quanto riguarda il mercato del lavoro. Il numero di occupati a luglio raggiunge i 24,2 milioni, registrando un incremento di…
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha incontrato questa mattina nel Palazzo Comunale la Console Generale di Romania a Bari Ioana Gheorghias. Il colloquio ha…
Anas informa che fa lungo la strada statale 658 “Potenza-Melfi” è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto in corrispondenza del km 13,000, ad…
Dal 25 al 30 agosto 2025 Pomarico si è trasformata in un vero e proprio set cinematografico per le riprese di U Sciurlat, nuovo cortometraggio…
Matera si prepara ad accogliere le riprese della quinta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”, celebre fiction di Rai1, tratta dai romanzi della scrittrice…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Alessia Araneo e Viviana Verri (Consigliere regionali M5S Basilicata): “Dopo la pausa estiva riparte il progetto del Movimento 5…
Sarà il cuore della Basilicata a battere forte oggi pomeriggio a Muro Lucano, dove si terranno le celebrazioni dedicate a San Gerardo Maiella, patrono della…
Venerdi 5 settembre, dalle ore 18:00, presso i Giardini Murati di Policoro, in occasione del trentennale dalla sua fondazione, la sezione FIDAPA BPW Italy di…
I carabinieri forestali del Nucleo Tutela Biodiversità di Metaponto, a circa 20 giorni di distanza da un precedente sequestro eseguito sulla spiaggia libera in località…