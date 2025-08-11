ULTIME NEWS

A Policoro, Metaponto e Tricarico aperti a Ferragosto! Ecco tutti gli orari

11 Agosto 2025

Anche a 𝒇𝒆𝒓𝒓𝒂𝒈𝒐𝒔𝒕𝒐 i Musei e Parchi Archeologici resteranno fruibili per l’intera giornata secondo le consuete modalità!

Qui tutti gli orari

GRUMENTO

Museo Archeologico | 08:30 – 19:30

Parco Archeologico | 09:00 – 18:30

METAPONTO

Parco Area Urbana | 08:30 – 19:30 (ultimo ingresso ore 19:00)

Tavole Palatine | 08:30 – 19:30

Museo Archeologico chiuso per ristrutturazione

MURO LUCANO

Museo Archeologico | 09:00 – 20:00

POLICORO

Museo Archeologico | 09:00 – 20:00 (ultimo ingresso alle 19:30)

Parco Archeologico | 09:00 – 20:00 (ultimo ingresso alle 19:00)

POTENZA

Museo Archeologico | 09:00 – 20:00

TRICARICO

Museo Palazzo Ducale | 10:00 – 16:00