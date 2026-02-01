A Policoro il Digitale è per tutti: non restate indietro! Ecco dove e quando

“Il Digitale è per tutti: ti aspettiamo a Policoro! NON MANCATE! La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa”.
Questo il Comune di Policoro che scrive:
“Vuoi imparare a navigare sul web in sicurezza, utilizzare i servizi online della Pubblica Amministrazione o semplicemente rendere la tecnologia una tua alleata quotidiana?
Il progetto Digitale Facile arriva in città!
Partecipa al convegno informativo per scoprire come semplificare la tua vita digitale attraverso il supporto dei facilitatori e delle associazioni.
Dove e Quando:
• Data: 4 Febbraio 2026;
• Orario: ore 17:00;
• Luogo: Policoro (MT).
L’evento è promosso dalla Regione Basilicata in collaborazione con le associazioni dei consumatori:
• Movimento Difesa del Cittadino Lucano;
• Federconsumatori
Perché partecipare?
In un mondo sempre più connesso, non restare indietro. Ti spiegheremo come accedere ai servizi digitali in modo semplice, gratuito e sicuro”.
Di seguito la locandina con i dettagli.